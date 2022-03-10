https://sputnik-georgia.ru/20220310/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-10-marta-265117581.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 10 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 10 марта

Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T13:54+0400

2022-03-10T13:54+0400

2022-03-10T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 970 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 853 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 12 645 тестов на коронавирус, 10 240 – на антиген, 10 240 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 631 900 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 7 294 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 578 178 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 29 пациентов, а с начала пандемии – 16 485.На данный момент в стране 37 211 активных случаев, из них 1 889 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 530 пациентов тяжелое. 35 322 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 9 марта составляет 15,58%, за две недели – 17,68%, за семь дней – 15,09%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19