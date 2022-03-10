https://sputnik-georgia.ru/20220310/desyatki-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-vskore-poluchat-kvartiry-v-gruzii-265130702.html

Десятки семей вынужденных переселенцев вскоре получат квартиры в Грузии

Десятки семей вынужденных переселенцев вскоре получат квартиры в Грузии

В ближайшее время проживающие в бывшем санатории "Картли" получат квартиры в Тбилиси и регионах 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T19:50+0400

2022-03-10T19:50+0400

2022-03-10T19:50+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В Грузии продолжается процесс расселения семей вынужденных переселенцев, проживающих в бывшем санатории "Картли": квартиры в ближайшем будущем получат еще 43 семьи, говорится в сообщении Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.Процесс расселения жителей общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", начался после того, как они заявили об аварийности здания. По их словам, проживание в амортизированном здании представляет угрозу для их жизни, и они потребовали от правительства передать им альтернативные жилплощади.В ходе встречи директор агентства предоставил переселенцам подробную информацию о проделанной работе по обеспечению их жильем. На встрече было отмечено, что 40 семей вынужденных переселенцев, проживающих в бывшем здании санатория "Картли", уже обеспечены жильем.Всего в здании бывшего санатория проживает до 150 семей. Площади их квартир в основном составляют 12-15 квадратных метров.По информации Агентства, абсолютно все семьи из общежития, согласно административному обещанию, получат новое жилье до конца текущего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество