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Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно
Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Движение на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных... 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T10:28+0400
2022-03-10T10:28+0400
2022-03-10T10:28+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Движение на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Движение на указанной дороге было ограничено из-за снегопада. Открыть трассу удалось в результате интенсивных очистительных работ.Ранее грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды до 12 марта. В частности, ожидаются снег, метель и дожди.Специалисты предупредили, что ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы. Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Движение на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог.
Движение на указанной дороге было ограничено из-за снегопада. Открыть трассу удалось в результате интенсивных очистительных работ.
Ранее грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды до 12 марта. В частности, ожидаются снег, метель и дожди.
Специалисты предупредили, что ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы. Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.
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