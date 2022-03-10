https://sputnik-georgia.ru/20220310/dvizhenie-na-doroge-tbilisi-senaki-leselidze-svobodno-265110780.html

Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно

Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Движение на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных... 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T10:28+0400

2022-03-10T10:28+0400

2022-03-10T10:28+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Движение на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Движение на указанной дороге было ограничено из-за снегопада. Открыть трассу удалось в результате интенсивных очистительных работ.Ранее грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды до 12 марта. В частности, ожидаются снег, метель и дожди.Специалисты предупредили, что ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы. Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, грузинские дороги, машины и их водители, дороги