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Глава Минздрава Турции посетит Грузию
Глава Минздрава Турции посетит Грузию
Грузия и Турция углубляют сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T07:01+0400
2022-03-10T07:01+0400
2022-03-10T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетит Грузию по приглашению грузинского коллеги Зураба Азарашвили, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Грузии.Глава Минздрава Грузии находится с визитом в Турции, где он провел встречу с турецким коллегой. Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с усилением сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.На встрече также был рассмотрен вопрос ввоза высококачественных медикаментов из Турции в Грузию. В рамках визита Азарашвили осмотрит ведущие турецкие фармацевтические предприятия и ознакомится со спецификой работы.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили десятки наименований медикаментов, в результате чего цены на лекарства сократились до 90%.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, турция, минздрав грузии
Глава Минздрава Турции посетит Грузию
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Грузия и Турция углубляют сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетит Грузию по приглашению грузинского коллеги Зураба Азарашвили, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Грузии.
Глава Минздрава Грузии находится с визитом в Турции, где он провел встречу с турецким коллегой. Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с усилением сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.
"Я пригласил его (Фахреттина Коджа – ред.) в Грузию. Есть соглашение о медицинских сервисах, оформленное между Грузией и Турцией в 1994 году. Это соглашение мы пересмотрим в ускоренном режиме, и мы договорились, что данное соглашение будет подписано в Грузии во время его визита", – заявил Азарашвили.
На встрече также был рассмотрен вопрос ввоза высококачественных медикаментов из Турции в Грузию. В рамках визита Азарашвили осмотрит ведущие турецкие фармацевтические предприятия и ознакомится со спецификой работы.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили десятки наименований медикаментов, в результате чего цены на лекарства сократились до 90%.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
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