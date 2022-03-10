https://sputnik-georgia.ru/20220310/gotovitsya-vizit-pashinyana-v-rossiyu-265114576.html

Готовится визит Пашиняна в Россию

Готовится визит Пашиняна в Россию

Пашиняна в Москву пригласил российский лидер Владимир Путин 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T12:11+0400

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никол пашинян

визит

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что премьер Армении Никол Пашинян приедет в РФ в следующем месяце, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинян приедет в Россию 9 апреля."Визит готовится", – сказал Песков.Ранее президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна посетить РФ с официальным визитом с учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между странами. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, армения, никол пашинян, визит