https://sputnik-georgia.ru/20220310/gruziya-azerbaydzhan-i-kazakhstan-namereny-razvivat-transkaspiyskiy-transportnyy-marshrut-265129971.html

Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены развивать Транскаспийский транспортный маршрут

Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены развивать Транскаспийский транспортный маршрут

По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T19:01+0400

2022-03-10T19:01+0400

2022-03-10T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия, Азербайджан и Казахстан договорились развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает Sputnik Казахстан.Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Мининдустрии Казахстана, Минцифры и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Результаты проведенных переговоров касательно развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и тему перевозки казахстанских грузов рассмотрели на заседании штаба по антикризисным мерам, сообщает издание.По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.По поводу действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки, добавили в пресс-службе правительства.Простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.Информация от бизнеса о простое грузов на границе Беларуси не подтвердилась.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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