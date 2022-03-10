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Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены развивать Транскаспийский транспортный маршрут
Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены развивать Транскаспийский транспортный маршрут
По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T19:01+0400
2022-03-10T19:01+0400
2022-03-10T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия, Азербайджан и Казахстан договорились развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает Sputnik Казахстан.Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Мининдустрии Казахстана, Минцифры и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Результаты проведенных переговоров касательно развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и тему перевозки казахстанских грузов рассмотрели на заседании штаба по антикризисным мерам, сообщает издание.По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.По поводу действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки, добавили в пресс-службе правительства.Простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.Информация от бизнеса о простое грузов на границе Беларуси не подтвердилась.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены развивать Транскаспийский транспортный маршрут
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По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Грузия, Азербайджан и Казахстан договорились развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает Sputnik Казахстан
.
Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Мининдустрии Казахстана, Минцифры и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Результаты проведенных переговоров касательно развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и тему перевозки казахстанских грузов рассмотрели на заседании штаба по антикризисным мерам, сообщает издание.
"В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT- решений и консолидации транзитных грузов", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
По маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.
По поводу действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки, добавили в пресс-службе правительства.
Простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.
Информация от бизнеса о простое грузов на границе Беларуси не подтвердилась.
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