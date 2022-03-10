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Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова
Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва хочет, чтобы Украина была нейтральной 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T14:59+0400
2022-03-10T14:59+0400
2022-03-10T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Россия не желает милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без табу на русский язык и русскую культуру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Накануне в Анталье состоялись переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала специальной операции на Украине.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва хочет, чтобы Украина была нейтральной."Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - отметил Лавров.Насчет милитаризации Украины Лавров заявил следующее. "Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.По словам министра, "это все накапливалось". "Это все в законодательстве отражено, и все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - подчеркнул Лавров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сергей лавров, россия, новости, в мире, украина, нато, анталья, обострение ситуации вокруг украины 2022, москва
Какой Россия хочет видеть Украину? Заявление Лаврова
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По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва хочет, чтобы Украина была нейтральной
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik.
Россия не желает милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без табу на русский язык и русскую культуру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости
.
Накануне в Анталье состоялись переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала специальной операции на Украине.
"Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва хочет, чтобы Украина была нейтральной.
"Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - отметил Лавров.
Насчет милитаризации Украины Лавров заявил следующее. "Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Министр добавил: "И президент (Владимир) Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции, я надеюсь, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям и зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику, она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.
По словам министра, "это все накапливалось". "Это все в законодательстве отражено, и все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - подчеркнул Лавров.
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