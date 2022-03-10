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Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва
Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва
Выяснение отношений в грузинском селе завершилось кровопролитием 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T11:34+0400
2022-03-10T11:34+0400
2022-03-10T11:34+0400
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате кровавого противостояния в селе Норио (регион Квемо Картли).Как сообщает телекомпания "Рустави 2", конфликт произошел накануне ночью между людьми, которые находились в нетрезвом состоянии.На месте до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Что стало причиной противостояния – пока неизвестно. По делу ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва
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Выяснение отношений в грузинском селе завершилось кровопролитием
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате кровавого противостояния в селе Норио (регион Квемо Картли).
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", конфликт произошел накануне ночью между людьми, которые находились в нетрезвом состоянии.
На месте до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Что стало причиной противостояния – пока неизвестно. По делу ведется расследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.