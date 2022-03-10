https://sputnik-georgia.ru/20220310/krovavoe-protivostoyanie-v-kvemo-kartli--est-zhertva-265112869.html

Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва

Кровавое противостояние в Квемо Картли – есть жертва

Выяснение отношений в грузинском селе завершилось кровопролитием 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T11:34+0400

2022-03-10T11:34+0400

2022-03-10T11:34+0400

происшествия

новости

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате кровавого противостояния в селе Норио (регион Квемо Картли).Как сообщает телекомпания "Рустави 2", конфликт произошел накануне ночью между людьми, которые находились в нетрезвом состоянии.На месте до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Что стало причиной противостояния – пока неизвестно. По делу ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии