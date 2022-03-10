https://sputnik-georgia.ru/20220310/ne-dumayu-makron-o-vozmozhnosti-nachala-protsedury-prinyatiya-ukrainy-v-es-265135434.html

"Не думаю": Макрон о возможности начала процедуры принятия Украины в ЕС

"Не думаю": Макрон о возможности начала процедуры принятия Украины в ЕС

Макрон ответил на вопрос, можно ли сейчас открыть процедуру вступления в ЕС стране, где сегодня ведется спецоперация 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T22:53+0400

2022-03-10T22:53+0400

2022-03-10T22:53+0400

франция

эммануэль макрон

грузия

украина

евросоюз

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не считает в данное время возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.Президент Франции подчеркнул: "Должны ли мы закрыть дверь и сказать: "Никогда". Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция, эммануэль макрон, грузия, украина, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022