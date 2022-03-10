https://sputnik-georgia.ru/20220310/ne-dumayu-makron-o-vozmozhnosti-nachala-protsedury-prinyatiya-ukrainy-v-es-265135434.html
"Не думаю": Макрон о возможности начала процедуры принятия Украины в ЕС
"Не думаю": Макрон о возможности начала процедуры принятия Украины в ЕС
Макрон ответил на вопрос, можно ли сейчас открыть процедуру вступления в ЕС стране, где сегодня ведется спецоперация 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T22:53+0400
2022-03-10T22:53+0400
2022-03-10T22:53+0400
франция
эммануэль макрон
грузия
украина
евросоюз
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921470_0:198:2483:1594_1920x0_80_0_0_1ac42e0c9fed7b09c058c73055e3784e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не считает в данное время возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.Президент Франции подчеркнул: "Должны ли мы закрыть дверь и сказать: "Никогда". Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
франция
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921470_0:163:2429:1985_1920x0_80_0_0_957aeab41e59a310890abedd85b24fce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
франция, эммануэль макрон, грузия, украина, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Не думаю": Макрон о возможности начала процедуры принятия Украины в ЕС
Подписаться на
Макрон ответил на вопрос, можно ли сейчас открыть процедуру вступления в ЕС стране, где сегодня ведется спецоперация
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не считает в данное время возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.
"Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия - подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", - сказал Макрон журналистам перед началам саммита лидеров ЕС в Версале.
Президент Франции подчеркнул: "Должны ли мы закрыть дверь и сказать: "Никогда". Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.