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Ограничения для российских банков есть: в Грузии опровергли данные СМИ
Ограничения для российских банков есть: в Грузии опровергли данные СМИ
В Ассоциации отметили, что банки соблюдают международные нормы, практики и стандарты 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T23:42+0400
2022-03-10T23:42+0400
2022-03-10T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ассоциация банков Грузии опровергла информацию российских СМИ об отсутствии ограничений для банков России в Грузии.С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.Там же отмечено, что одной из причин силы и устойчивости банковского сектора Грузии является неукоснительное соблюдении международных норм, практик и стандартов.Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коммерческие банки, грузия, экономика, новости, россия
Ограничения для российских банков есть: в Грузии опровергли данные СМИ
23:42 10.03.2022 (обновлено: 23:52 10.03.2022) Подписаться на
В Ассоциации отметили, что банки соблюдают международные нормы, практики и стандарты
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ассоциация банков Грузии опровергла информацию российских СМИ об отсутствии ограничений для банков России в Грузии.
С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.
"Все комерческие банки Грузии неукоснительно следуют стандартам, определенным международными резолюциями и в соответствии с санкциями", - сказано в заявлении Ассоциации.
Там же отмечено, что одной из причин силы и устойчивости банковского сектора Грузии является неукоснительное соблюдении международных норм, практик и стандартов.
Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.
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