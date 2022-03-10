https://sputnik-georgia.ru/20220310/ogranicheniya-dlya-rossiyskikh-bankov-est-v-gruzii-oprovergli-dannye-smi-265136551.html

Ограничения для российских банков есть: в Грузии опровергли данные СМИ

Ограничения для российских банков есть: в Грузии опровергли данные СМИ

В Ассоциации отметили, что банки соблюдают международные нормы, практики и стандарты 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T23:42+0400

2022-03-10T23:42+0400

2022-03-10T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ассоциация банков Грузии опровергла информацию российских СМИ об отсутствии ограничений для банков России в Грузии.С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.Там же отмечено, что одной из причин силы и устойчивости банковского сектора Грузии является неукоснительное соблюдении международных норм, практик и стандартов.Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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коммерческие банки, грузия, экономика, новости, россия