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Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео
Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео
Геннадий Онищенко заявил, что ему известно как минимум о 15 лабораториях на территории Украины, которые работают под патронажем США и занимаются разработкой... 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T12:45+0400
2022-03-10T12:45+0400
2022-03-10T12:47+0400
видео
мультимедиа
геннадий онищенко
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
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Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что потенциал, созданный американскими военными биологами на Украине, представляет реальную угрозу для России. "Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль все биолаборатории, которые работали на территории Украины, пока американцы не устроили провокацию с применением находящихся там патогенов", – заявил Онищенко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, геннадий онищенко, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео
Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео
12:45 10.03.2022 (обновлено: 12:47 10.03.2022) Подписаться на
Геннадий Онищенко заявил, что ему известно как минимум о 15 лабораториях на территории Украины, которые работают под патронажем США и занимаются разработкой биологического оружия. Смотрите в видео, что он заявил
Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что потенциал, созданный американскими военными биологами на Украине, представляет реальную угрозу для России. "Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль все биолаборатории, которые работали на территории Украины, пока американцы не устроили провокацию с применением находящихся там патогенов", – заявил Онищенко.