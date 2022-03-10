https://sputnik-georgia.ru/20220310/onischenko-ssha-gotovyat-vooruzhennuyu-provokatsiyu-na-ukraine---video-265115777.html

Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео

Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео

Геннадий Онищенко заявил, что ему известно как минимум о 15 лабораториях на территории Украины, которые работают под патронажем США и занимаются разработкой... 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T12:45+0400

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видео

мультимедиа

геннадий онищенко

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

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Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что потенциал, созданный американскими военными биологами на Украине, представляет реальную угрозу для России. "Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль все биолаборатории, которые работали на территории Украины, пока американцы не устроили провокацию с применением находящихся там патогенов", – заявил Онищенко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, геннадий онищенко, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео