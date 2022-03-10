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Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео
Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео
Геннадий Онищенко заявил, что ему известно как минимум о 15 лабораториях на территории Украины, которые работают под патронажем США и занимаются разработкой... 10.03.2022, Sputnik Грузия
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геннадий онищенко
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Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что потенциал, созданный американскими военными биологами на Украине, представляет реальную угрозу для России. "Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль все биолаборатории, которые работали на территории Украины, пока американцы не устроили провокацию с применением находящихся там патогенов", – заявил Онищенко.
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видео, мультимедиа, геннадий онищенко, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео

Онищенко: США готовят вооруженную провокацию на Украине – видео

12:45 10.03.2022 (обновлено: 12:47 10.03.2022)
© video: Sputnik
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Геннадий Онищенко заявил, что ему известно как минимум о 15 лабораториях на территории Украины, которые работают под патронажем США и занимаются разработкой биологического оружия. Смотрите в видео, что он заявил
Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что потенциал, созданный американскими военными биологами на Украине, представляет реальную угрозу для России. "Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль все биолаборатории, которые работали на территории Украины, пока американцы не устроили провокацию с применением находящихся там патогенов", – заявил Онищенко.
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