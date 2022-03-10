https://sputnik-georgia.ru/20220310/prezidenta-gruzii-vyslushayut-v-parlamente-14-marta-265095323.html

Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта

Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта

Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T09:01+0400

2022-03-10T09:01+0400

2022-03-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам в понедельник, 14 марта, решение было принято на заседании бюро парламента.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена.По словам спикера, на предстоящей неделе в парламенте будут сессии, на 14 марта не было запланировано заседаний, поэтому бюро выбрало эту дату.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили