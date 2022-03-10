https://sputnik-georgia.ru/20220310/prezidenta-gruzii-vyslushayut-v-parlamente-14-marta-265095323.html
Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта
Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T09:01+0400
2022-03-10T09:01+0400
2022-03-10T09:01+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250313056_4:0:1759:987_1920x0_80_0_0_60f4e2fd217d30f416f80870e7368d12.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам в понедельник, 14 марта, решение было принято на заседании бюро парламента.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена.По словам спикера, на предстоящей неделе в парламенте будут сессии, на 14 марта не было запланировано заседаний, поэтому бюро выбрало эту дату.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250313056_321:7:1448:852_1920x0_80_0_0_9ed7002437090375db51667aa2f1fbf5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили
Президента Грузии выслушают в парламенте 14 марта
Подписаться на
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам в понедельник, 14 марта, решение было принято на заседании бюро парламента.
Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена.
"У нас были консультации с президентом Грузии и администрацией президента. Согласованная позиция заключается в том, что годовой отчет президента состоится 14 марта в 12 часов", – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
По словам спикера, на предстоящей неделе в парламенте будут сессии, на 14 марта не было запланировано заседаний, поэтому бюро выбрало эту дату.
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.
Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.
После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.