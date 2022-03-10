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Прямая трансляция: итоги встречи глав МИД России и Украины в Турции - видео
Прямая трансляция: итоги встречи глав МИД России и Украины в Турции - видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Турции встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Подробнее о том, чем завершились переговоры... 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T13:58+0400
2022-03-10T13:58+0400
2022-03-10T14:07+0400
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переговоры
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Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
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Прямая трансляция: итоги трехсторонних переговоров в Турции - видео
Прямая трансляция: итоги трехсторонних переговоров в Турции - видео
2022-03-10T13:58+0400
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россия, турция, украина, сергей лавров, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, переговоры, видео
Прямая трансляция: итоги встречи глав МИД России и Украины в Турции - видео
13:58 10.03.2022 (обновлено: 14:07 10.03.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Турции встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Подробнее о том, чем завершились переговоры, смотрите в видео.
Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси
по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.