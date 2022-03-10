https://sputnik-georgia.ru/20220310/pryamaya-translyatsiya-itogi-vstrechi-glav-mid-rossii-i-ukrainy-v-turtsii---video-265116826.html

Прямая трансляция: итоги встречи глав МИД России и Украины в Турции - видео

Прямая трансляция: итоги встречи глав МИД России и Украины в Турции - видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Турции встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Подробнее о том, чем завершились переговоры... 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T13:58+0400

2022-03-10T13:58+0400

2022-03-10T14:07+0400

россия

турция

украина

сергей лавров

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

переговоры

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Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.

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Прямая трансляция: итоги трехсторонних переговоров в Турции - видео Прямая трансляция: итоги трехсторонних переговоров в Турции - видео 2022-03-10T13:58+0400 true PT1S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, турция, украина, сергей лавров, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, переговоры, видео