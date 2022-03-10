https://sputnik-georgia.ru/20220310/razborki-iz-za-parkovki-v-tbilisi-zakonchilis-drakoy-i-ugrozami-265135115.html

Разборки из-за парковки в Тбилиси закончились дракой и угрозами

Разборки из-за парковки в Тбилиси закончились дракой и угрозами

Все началось с того, что двое мужчин 8 марта не поделили парковку с женщиной 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T22:23+0400

2022-03-10T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения мужчине, заступившемуся за свою жену во время ссоры из-за парковки в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, двое мужчин - отец и сын - поссорились с с соседкой из-за парковки. Инцидент произошел в Тбилиси у одного из жилых домов вечером 8 марта.За женщину вступился ее супруг, который сначала, по версии следствия, избил и оскорбил обидчиков жены, а после порезал им руки ножом и угрожал подорвать гранатой их семью.Мужчину задержали нас следующий день, 9 марта. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за угрозы и насилие. Прокуратура будет требовать на суде ареста обвиняемого на время следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси