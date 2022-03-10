https://sputnik-georgia.ru/20220310/sbornaya-gruzii-po-greko-rimskoy-borbe-triumfalno-vystupila-na-chempionate-evropy-265111749.html

Сборная Грузии по греко-римской борьбе триумфально выступила на чемпионате Европы

Сборная Грузии по греко-римской борьбе триумфально выступила на чемпионате Европы

Грузинские спортсмены завоевали восемь медалей на континентальном соревновании 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе завершила чемпионат Европы среди спортсменов возрастной категории до 23 лет (U 23) в болгарском городе Пловдив с четырьмя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.Как сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии, заключительный день чемпионата в Пловдиве стал триумфальным для сборной, ведь грузинские борцы провели сразу пять финалов.Диего Чхиквадзе (67 кг) завоевал первую золотую медаль, победив в решающем поединке турка Кадира Камала со счетом 3:2.Георгий Чхиквадзе (72 кг) завоевал медаль, победив турецкого спортсмена Абдуллу Топрака со счетом 7:5.В третий раз гимн Грузии прозвучал в Пловдиве благодаря Георгию Кацанашвили (97 кг), который победил австрийца Маркуса Рагингера со счетом 5:3.Днем ранее победу праздновал Георгий Шотадзе (63 кг).Ираклий Дзимистаришвили (60 кг) и Бека Гурули (82 кг) завершили чемпионат Европы с серебряными медалями. В решающем матче Дзимистаришвили уступил азербайджанцу Нихату Захиду Мамедли со счетом 0:10, а Гуриан уступил Марселю Стеркенбургу (1:6) из Нидерландов.За день до финалов Давид Сологашвили (77 кг) и Георгий Цопурашвили (130 кг) завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.Чемпионат Европы по спортивной борьбе U23 завершится 13 марта. Это первое крупное континентальное соревнование в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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