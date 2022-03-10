https://sputnik-georgia.ru/20220310/strelba-v-tsentre-tbilisi-zaderzhan-muzhchina-ranivshiy-trekh-chelovek-265124843.html

Стрельба в центре Тбилиси: задержан мужчина, ранивший трех человек

Стрельба в центре Тбилиси: задержан мужчина, ранивший трех человек

Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T16:21+0400

2022-03-10T16:21+0400

2022-03-10T16:21+0400

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 37-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства двух и более лиц и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.По данным следствия, 9 марта этого года на улице Софико Чиаурели в центре Тбилиси обвиняемый в результате ссоры ранил трех человек из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия.Раненые мужчины были доставлены в больницу. Обвиняемого задержали по горячим следам. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии