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Стрельба в центре Тбилиси: задержан мужчина, ранивший трех человек
Стрельба в центре Тбилиси: задержан мужчина, ранивший трех человек
Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T16:21+0400
2022-03-10T16:21+0400
2022-03-10T16:21+0400
происшествия
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новости
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 37-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства двух и более лиц и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.По данным следствия, 9 марта этого года на улице Софико Чиаурели в центре Тбилиси обвиняемый в результате ссоры ранил трех человек из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия.Раненые мужчины были доставлены в больницу. Обвиняемого задержали по горячим следам. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Стрельба в центре Тбилиси: задержан мужчина, ранивший трех человек
Подписаться на
Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 37-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства двух и более лиц и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
По данным
следствия, 9 марта этого года на улице Софико Чиаурели в центре Тбилиси обвиняемый в результате ссоры ранил трех человек из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия.
Раненые мужчины были доставлены в больницу. Обвиняемого задержали по горячим следам. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
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