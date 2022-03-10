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https://sputnik-georgia.ru/20220310/uchenye-nashli-netraditsionnyy-metod-zaschity-ot-koronavirusa-265091122.html
Ученые нашли нетрадиционный метод защиты от коронавируса
Ученые нашли нетрадиционный метод защиты от коронавируса
Что только не придумают ученые, чтобы снизить риск последствий от коронавируса. Вот еще один интересный способ
2022-03-10T06:40+0400
2022-03-10T06:40+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Ученые выяснили, что обычная простуда может защитить человека от COVID-19.Исследователи поставили эксперимент: вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, после чего заразили ее риновирусом, вызывающим простуду. После этого ткань заразили коронавирусом.Интересно то, что после контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы и процесс распространения SARS-CoV-2 был остановлен.Однако стоит отметить, что этот способ лечения можно использовать лишь в самом начале заболевания. В дальнейшее время такая терапия даже опасна, так как высокий уровень интерферона способен чрезмерно стимулировать иммунную систему, что приведет к усугублению течения COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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справки , советы врачей, новости, общество, здоровье

Ученые нашли нетрадиционный метод защиты от коронавируса

06:40 10.03.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Колумнист Sputnik Грузия Лика Пирвели - Sputnik Грузия
Лика Пирвели
Все материалы
Что только не придумают ученые, чтобы снизить риск последствий от коронавируса. Вот еще один интересный способ
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Ученые выяснили, что обычная простуда может защитить человека от COVID-19.
Исследователи поставили эксперимент: вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, после чего заразили ее риновирусом, вызывающим простуду. После этого ткань заразили коронавирусом.
Интересно то, что после контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы и процесс распространения SARS-CoV-2 был остановлен.
Специалисты пояснили, что происходит это из-за стимулированных интерфероном генов, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме пациента.
Однако стоит отметить, что этот способ лечения можно использовать лишь в самом начале заболевания.
В дальнейшее время такая терапия даже опасна, так как высокий уровень интерферона способен чрезмерно стимулировать иммунную систему, что приведет к усугублению течения COVID-19.
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