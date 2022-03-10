https://sputnik-georgia.ru/20220310/uchenye-nashli-netraditsionnyy-metod-zaschity-ot-koronavirusa-265091122.html

Ученые нашли нетрадиционный метод защиты от коронавируса

Ученые нашли нетрадиционный метод защиты от коронавируса

Что только не придумают ученые, чтобы снизить риск последствий от коронавируса. Вот еще один интересный способ

2022-03-10T06:40+0400

2022-03-10T06:40+0400

2022-03-10T06:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Ученые выяснили, что обычная простуда может защитить человека от COVID-19.Исследователи поставили эксперимент: вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, после чего заразили ее риновирусом, вызывающим простуду. После этого ткань заразили коронавирусом.Интересно то, что после контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы и процесс распространения SARS-CoV-2 был остановлен.Однако стоит отметить, что этот способ лечения можно использовать лишь в самом начале заболевания. В дальнейшее время такая терапия даже опасна, так как высокий уровень интерферона способен чрезмерно стимулировать иммунную систему, что приведет к усугублению течения COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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