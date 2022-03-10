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Умер солист группы "Отпетые мошенники"
Умер солист группы "Отпетые мошенники"
Музыканту было 50 лет, причина его смерти на данный момент не уточняется 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T23:12+0400
2022-03-10T23:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Скончался солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, более известный под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости представитель артиста.Исполнителю было 50 лет, причина его смерти не уточняется. По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка."Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки, тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп", — говорится в публикации.Музыкальная группа "Отпетые мошенники" была основана в 1996 году. Всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года. "Отпетые мошенники" известны благодаря таким хитам, как "Девушки бывают разные", "Моя звезда", "А у реки", "Люби меня, люби" и другим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кто ушел из жизни в 2022 году?, россия, новости, в мире
Умер солист группы "Отпетые мошенники"
23:12 10.03.2022 (обновлено: 23:40 10.03.2022) Подписаться на
Музыканту было 50 лет, причина его смерти на данный момент не уточняется
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Скончался солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, более известный под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости
представитель артиста.
"Я подтверждаю, что Слава Зинуров умер", — сказал он, воздержавшись от других подробностей по просьбе родственников Зинурова.
Исполнителю было 50 лет, причина его смерти не уточняется. По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка.
"Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки, тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп", — говорится в публикации.
Музыкальная группа "Отпетые мошенники" была основана в 1996 году. Всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года.
"Отпетые мошенники" известны благодаря таким хитам, как "Девушки бывают разные", "Моя звезда", "А у реки", "Люби меня, люби" и другим.
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