https://sputnik-georgia.ru/20220310/ushel-iz-zhizni-skulptor-levan-mkheidze-265121725.html
Ушел из жизни скульптор Леван Мхеидзе
Ушел из жизни скульптор Леван Мхеидзе
Выдающийся скульптор Леван Давидович Мхеидзе ушел из жизни в возрасте 90 лет 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T15:44+0400
2022-03-10T15:44+0400
2022-03-10T15:44+0400
кто ушел из жизни в 2022 году?
грузия
культура
новости
кутаиси
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23297/68/232976830_0:119:1001:682_1920x0_80_0_0_8ca46ca268703f59f2d37aa0c1fe404a.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Грузинский скульптор, художник и педагог Леван Мхеидзе скончался в возрасте 90 лет.Леван Мхеидзе родился в 1931 году в Кутаиси. В 1956 году окончил Тбилисскую академию художеств. С 1963 года был преподавателем Тбилисской академии художеств. Профессор Тбилисской академии художеств с 1979 года.Леван Мхеидзе был заслуженным артистом Грузии. Последние годы скульптор жил в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кутаиси
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23297/68/232976830_0:26:1001:776_1920x0_80_0_0_27fdb76395fb1e565b5a2d24dff571c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кто ушел из жизни в 2022 году?, грузия, культура, новости, кутаиси, германия
Ушел из жизни скульптор Леван Мхеидзе
Подписаться на
Выдающийся скульптор Леван Давидович Мхеидзе ушел из жизни в возрасте 90 лет
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Грузинский скульптор, художник и педагог Леван Мхеидзе скончался в возрасте 90 лет.
Леван Мхеидзе родился в 1931 году в Кутаиси. В 1956 году окончил Тбилисскую академию художеств. С 1963 года был преподавателем Тбилисской академии художеств. Профессор Тбилисской академии художеств с 1979 года.
Работы Мхеидзе находятся в разных городах Грузии. Среди них – Закария Палиашвили (1971, бронза, Кутаиси), Монумент Славы "Тигр и витязь" (1975, базальт, Они), Илья Чавчавадзе (Сагурамо).
Леван Мхеидзе был заслуженным артистом Грузии. Последние годы скульптор жил в Германии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.