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Ушел из жизни скульптор Леван Мхеидзе

Ушел из жизни скульптор Леван Мхеидзе

Выдающийся скульптор Леван Давидович Мхеидзе ушел из жизни в возрасте 90 лет 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T15:44+0400

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2022-03-10T15:44+0400

кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Грузинский скульптор, художник и педагог Леван Мхеидзе скончался в возрасте 90 лет.Леван Мхеидзе родился в 1931 году в Кутаиси. В 1956 году окончил Тбилисскую академию художеств. С 1963 года был преподавателем Тбилисской академии художеств. Профессор Тбилисской академии художеств с 1979 года.Леван Мхеидзе был заслуженным артистом Грузии. Последние годы скульптор жил в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кто ушел из жизни в 2022 году?, грузия, культура, новости, кутаиси, германия