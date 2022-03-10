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В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей – МО России

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей – МО России

По данным Минобороны России, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биолабораторий на Украине 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T14:56+0400

2022-03-10T14:56+0400

2022-03-10T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", – цитирует Конашенков РИА Новости.По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.В Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, россия, владимир путин, виктория нуланд, министерство обороны рф, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022