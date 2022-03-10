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В США скончался пациент с пересаженным сердцем свиньи

В США скончался пациент с пересаженным сердцем свиньи

Два месяца назад Беннету пересадили генетически модифицированное сердце свиньи 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T19:19+0400

2022-03-10T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В США скончался 57-летний пациент Дэвид Беннет, которому два месяца назад пересадили генетически модифицированное сердце свиньи, пишет New York Times.Мужчина был болен серьезным кардиологическим заболеванием, долго ждал свою очередь на пересадку сердца. И в итоге решился на участие в эксперименте по пересадке "ксеносердца". Ее успешно провели в медицинском центре университета штата Мэриленд, в январе 2022 года.После операции Дэвид Беннет проходил курс восстановления, в том числе физиотерапию. Но, несмотря на это, вскоре состояние мужчины ухудшилось.По словам хирурга Бартли Гриффита, который и проводил операцию Беннету, врачи до сих пор не установили причину смерти - вскрытие еще не было проведено. Гриффит выразил сожаление в связи со смертью Дэвида Беннета, назвал своего бывшего пациента смелым человеком. При этом младший сын умершего заявил, что случай его отца станет знаковым событием и послужит для многих надеждой на дальнейшее развитие этой в области. Напомним, генетически модифицированное сердце свиньи впервые удалось пересадить пациенту без немедленного отторжения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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