https://sputnik-georgia.ru/20220310/vrach-rasskazala-o-sposobe-pokhudeniya-s-pomoschyu-khodby-264995127.html

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

Оказывается, не обязательно бегать и заниматься активным и профессиональным спортом, чтобы похудеть

2022-03-10T06:06+0400

2022-03-10T06:06+0400

2022-03-10T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Диетологи назвали ходьбу одним из самых действенных способов похудения.Специалисты подчеркивают, что необходимо помнить об удобной обуви и соблюдении водного баланса для максимального эффекта от ходьбы.Врачи отмечают, что во время ходьбы не возникает излишних нагрузок на сердце, как во время занятия профессиональным спортом. Напротив, ходьба полезна для восстановления после заболевания.Тем, кто страдает от варикоза, рекомендуется надевать компрессионные чулки, которые способствуют снижению отечности.Оптимальная скорость ходьбы, по мнению диетологов, от 4 до 5 км/ч. Однако тем, кто спортом не занимается, следует начинать с 2-3 км/ч. В среднем за день рекомендуется проходить не менее 10 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, новости, общество, здоровье, справки