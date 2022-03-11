https://sputnik-georgia.ru/20220311/borrel-nazval-oshibkoy-obeschanie-ukraine-i-gruzii-chlenstva-v-nato--265147180.html

Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО

Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО

Глава дипломатии Евросоюза считает, что возможность сближения России с Западом была потеряна 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Обещание принять Украину и Грузию в НАТО было ошибкой, так как это было невозможно сделать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом", – цитирует Борреля РИА Новости.Ошибкой он назвал и данные Украине и Грузии обещания.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, политика, украина, нато, грузия, евросоюз