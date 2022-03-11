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Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО
Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО
Глава дипломатии Евросоюза считает, что возможность сближения России с Западом была потеряна 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T12:56+0400
2022-03-11T12:56+0400
2022-03-11T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Обещание принять Украину и Грузию в НАТО было ошибкой, так как это было невозможно сделать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом", – цитирует Борреля РИА Новости.Ошибкой он назвал и данные Украине и Грузии обещания.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО
12:56 11.03.2022 (обновлено: 13:07 11.03.2022) Подписаться на
Глава дипломатии Евросоюза считает, что возможность сближения России с Западом была потеряна
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Обещание принять Украину и Грузию в НАТО было ошибкой, так как это было невозможно сделать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом", – цитирует Борреля РИА Новости
.
Ошибкой он назвал и данные Украине и Грузии обещания.
"Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", – сказал Боррель в интервью телеканалу TF1.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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