https://sputnik-georgia.ru/20220311/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-11-marta-265144614.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 11 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 11 марта

Тбилиси вновь "антилидер" по ковид-заражению, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело-Земо Сванети 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 543 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 718 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 13 873 теста на коронавирус, 10 859 – на антиген, 3 014 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 633 443 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 198 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 581 376 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 20 пациентов, а с начала пандемии – 16 505.Показатель положительности по данным на 10 марта составляет 11,12%, за две недели – 16,83 %, за семь дней – 14,57%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии