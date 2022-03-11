Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут мимо обменных пунктов
© photo: Sputnik / Stringer
В грузинском министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает публиковать новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 13,7%.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
17,3
16,7
Алкоголь и табак
6,1
6
Одежда и обувь
-1,6
-1,2
Коммунальные услуги
45,8
42,7
Мебель
9,9
10,7
Здравоохранение
6,5
6
Транспорт
14,5
12,4
Связь
1,1
1,1
Развлечения
1,7
2,2
Образование
3,4
3,4
Гостиницы
12,1
11,5
Другие
5,1
4,9
Прогнозы правительства
Тем временем в министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте.
"С марта месяца показатель инфляции начнет снижаться, но прогнозы целевой инфляции (3%) могут быть пересмотрены из-за событий в мировой экономике и экономического положения в регионе", – сказал глава Минфина Лаша Хуцишвили.
Снижение инфляции с марта прогнозирует и Нацбанк Грузии. Однако, по мнению регулятора, на данный момент ситуация в регионе из-за событий на Украине нестабильная и о долгосрочных прогнозах на данный момент говорить невозможно.
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