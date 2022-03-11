https://sputnik-georgia.ru/20220311/inflyatsiya-gruzii-po-evrostandartam-kak-izmenilis-tseny-265132300.html

Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?

Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?

В грузинском министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T09:01+0400

2022-03-11T09:01+0400

2022-03-11T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает публиковать новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 13,7%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогнозы правительстваТем временем в министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте.Снижение инфляции с марта прогнозирует и Нацбанк Грузии. Однако, по мнению регулятора, на данный момент ситуация в регионе из-за событий на Украине нестабильная и о долгосрочных прогнозах на данный момент говорить невозможно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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