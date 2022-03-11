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Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?
Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?
В грузинском министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T09:01+0400
2022-03-11T09:01+0400
экономика
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инфляция
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает публиковать новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 13,7%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогнозы правительстваТем временем в министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте.Снижение инфляции с марта прогнозирует и Нацбанк Грузии. Однако, по мнению регулятора, на данный момент ситуация в регионе из-за событий на Украине нестабильная и о долгосрочных прогнозах на данный момент говорить невозможно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, экономика грузии, грузия, новости, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Инфляция Грузии по евростандартам: как изменились цены?

09:01 11.03.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут мимо обменных пунктов
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут мимо обменных пунктов - Sputnik Грузия, 1920, 11.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В грузинском министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает публиковать новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2022 года составила 12,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 13,7%.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

17,3

16,7

Алкоголь и табак

6,1

6

Одежда и обувь

-1,6

-1,2

Коммунальные услуги

45,8

42,7

Мебель

9,9

10,7

Здравоохранение

6,5

6

Транспорт

14,5

12,4

Связь

1,1

1,1

Развлечения

1,7

2,2

Образование

3,4

3,4

Гостиницы

12,1

11,5

Другие

5,1

4,9

Прогнозы правительства

Тем временем в министерстве финансов прогнозируют снижение инфляции уже в марте.

"С марта месяца показатель инфляции начнет снижаться, но прогнозы целевой инфляции (3%) могут быть пересмотрены из-за событий в мировой экономике и экономического положения в регионе", – сказал глава Минфина Лаша Хуцишвили.

Снижение инфляции с марта прогнозирует и Нацбанк Грузии. Однако, по мнению регулятора, на данный момент ситуация в регионе из-за событий на Украине нестабильная и о долгосрочных прогнозах на данный момент говорить невозможно.
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