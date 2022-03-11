https://sputnik-georgia.ru/20220311/kakogo-chisla-prazdnik-purim-v-2022-godu-evreyskiy-kalendar-265130955.html
Какого числа праздник Пурим в 2022 году? Еврейский календарь
Какого числа праздник Пурим в 2022 году? Еврейский календарь
Пурим - самый веселый иудейский праздник, по еврейскому календарю отмечают 14 числа месяца Адара II
2022-03-11T08:31+0400
2022-03-11T08:31+0400
2022-03-11T08:31+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23290/92/232909262_0:0:1333:750_1920x0_80_0_0_19dad61f071bef3b4487a35211306803.jpg
Праздник установлен в память о чудесном спасении евреев более 2 400 лет назад в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс).С библейских времен месяцы и годы еврейского календаря определяются лунными и солнечными циклами, соответственно, на продолжительность года оказывают влияние оба небесных тела.Год по еврейскому календарю делится на двенадцать месяцев – в разные годы они могут соответствовать различным месяцам григорианского календаря.Какого числа еврейский праздник Пурим в 2022 году по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Всенародный праздникПурим в 2022-м выпадает на 17 марта, но, как и все еврейские праздники, он начинается накануне с заходом солнца.Пурим – первый всенародный праздник, установленный не Торой, а постановлением мудрецов, и не входит в число церковных. История возникновения праздника довольно подробно описана в одной из ветхозаветных книг.По преданию, описанного в книге Есфирь, евреям в те далекие времена пришлось спасаться от кровавого Амана – одного из любимцев персидского царя Ахашвероша, который хотел истребить весь еврейский народ.Планам Амана помешали Мордехай и царица Эстер, которая смогла убедить своего супруга, персидского царя, пощадить еврейский народ и повесить Амана.Пурим начинается и заканчивается чтением книги Эстер во время молитвы в синагоге. Интересно, что при чтении книги каждый раз, когда звучит имя Амана, чтобы заглушить его, пришедшие в синагогу, начинают топать, свистеть и шуметь трещотками-граггерами.Празднику предшествует день траура – по еврейскому календарю Пост Эстер соблюдают 13 Адара II (16 марта). Пост длится с рассвета до наступления сумерек в канун праздника Пурим. Это дополнительный пост в память о разрушении Храма.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23290/92/232909262_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_3f3a947bcf5d7dd2424be54336c43f1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какого числа праздник Пурим в 2022 году? Еврейский календарь
Подписаться на
Пурим – самый веселый иудейский праздник, по еврейскому календарю отмечают 14 числа месяца Адара II
Праздник установлен в память о чудесном спасении евреев более 2 400 лет назад в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс).
С библейских времен месяцы и годы еврейского календаря определяются лунными и солнечными циклами, соответственно, на продолжительность года оказывают влияние оба небесных тела.
Год по еврейскому календарю делится на двенадцать месяцев – в разные годы они могут соответствовать различным месяцам григорианского календаря.
Какого числа еврейский праздник Пурим в 2022 году по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Всенародный праздник
Пурим в 2022-м выпадает на 17 марта, но, как и все еврейские праздники, он начинается накануне с заходом солнца.
Пурим – первый всенародный праздник, установленный не Торой, а постановлением мудрецов, и не входит в число церковных. История возникновения праздника довольно подробно описана в одной из ветхозаветных книг.
По преданию, описанного в книге Есфирь, евреям в те далекие времена пришлось спасаться от кровавого Амана – одного из любимцев персидского царя Ахашвероша, который хотел истребить весь еврейский народ.
Планам Амана помешали Мордехай и царица Эстер, которая смогла убедить своего супруга, персидского царя, пощадить еврейский народ и повесить Амана.
Пурим начинается и заканчивается чтением книги Эстер во время молитвы в синагоге. Интересно, что при чтении книги каждый раз, когда звучит имя Амана, чтобы заглушить его, пришедшие в синагогу, начинают топать, свистеть и шуметь трещотками-граггерами.
Празднику предшествует день траура – по еврейскому календарю Пост Эстер соблюдают 13 Адара II (16 марта). Пост длится с рассвета до наступления сумерек в канун праздника Пурим. Это дополнительный пост в память о разрушении Храма.
Материал подготовлен на основе открытых источников