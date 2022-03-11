https://sputnik-georgia.ru/20220311/kakogo-chisla-prazdnik-purim-v-2022-godu-evreyskiy-kalendar-265130955.html

Какого числа праздник Пурим в 2022 году? Еврейский календарь

Какого числа праздник Пурим в 2022 году? Еврейский календарь

Пурим - самый веселый иудейский праздник, по еврейскому календарю отмечают 14 числа месяца Адара II

2022-03-11T08:31+0400

2022-03-11T08:31+0400

2022-03-11T08:31+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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Праздник установлен в память о чудесном спасении евреев более 2 400 лет назад в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс).С библейских времен месяцы и годы еврейского календаря определяются лунными и солнечными циклами, соответственно, на продолжительность года оказывают влияние оба небесных тела.Год по еврейскому календарю делится на двенадцать месяцев – в разные годы они могут соответствовать различным месяцам григорианского календаря.Какого числа еврейский праздник Пурим в 2022 году по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Всенародный праздникПурим в 2022-м выпадает на 17 марта, но, как и все еврейские праздники, он начинается накануне с заходом солнца.Пурим – первый всенародный праздник, установленный не Торой, а постановлением мудрецов, и не входит в число церковных. История возникновения праздника довольно подробно описана в одной из ветхозаветных книг.По преданию, описанного в книге Есфирь, евреям в те далекие времена пришлось спасаться от кровавого Амана – одного из любимцев персидского царя Ахашвероша, который хотел истребить весь еврейский народ.Планам Амана помешали Мордехай и царица Эстер, которая смогла убедить своего супруга, персидского царя, пощадить еврейский народ и повесить Амана.Пурим начинается и заканчивается чтением книги Эстер во время молитвы в синагоге. Интересно, что при чтении книги каждый раз, когда звучит имя Амана, чтобы заглушить его, пришедшие в синагогу, начинают топать, свистеть и шуметь трещотками-граггерами.Празднику предшествует день траура – по еврейскому календарю Пост Эстер соблюдают 13 Адара II (16 марта). Пост длится с рассвета до наступления сумерек в канун праздника Пурим. Это дополнительный пост в память о разрушении Храма.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников