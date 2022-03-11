https://sputnik-georgia.ru/20220311/khleb-v-gruzii-mozhet-podorozhat---ekspert-265148760.html

Хлеб в Грузии может подорожать – эксперт

Хлеб в Грузии может подорожать – эксперт

Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после введения санкций против России 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T13:40+0400

2022-03-11T13:40+0400

2022-03-11T14:27+0400

грузия

новости

экономика

хлеб

общество

экономика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/06/250811055_0:512:2048:1664_1920x0_80_0_0_ce8f4959c51103a58713ee8ae0425395.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Есть вероятность того, что стоимость хлеба в Грузии вырастет, заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Ладо Папава в эфире телеканала "Имеди". Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По его словам, речь не идет о подорожании хлеба уже завтра или послезавтра, все зависит от развития событий на Украине. Папава напомнил, что правительство России утвердило список товаров и оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года. И хотя в перечень из 200 наименований товаров пшеницы пока нет, вполне возможно, что и ее экспорт как стратегического продукта будет отменен.По словам эксперта, в Минсельхозе Грузии уже ведутся разговоры о поисках альтернативных рынков, в частности, импорта пшеницы из Казахстана, которая уступает российской в цене. Также, по информации ведомства, в стране запасы зерна на 2-3 месяца, что поможет сохранить стоимость продукта номер один.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Эксперт подчеркнул, что Грузия – импортозависимая страна. Импорт где-то на 2,7 раза больше экспорта. "Если взять потребительскую корзину, 4/5 – импортные (товары - ред.), взять продовольственную – и здесь 4/5, то есть 80%, импорт", – пояснил Папава."К сожалению, нам по сей день не удалось развить местное производство до такой степени, чтобы эта пропорция изменилась. Когда ты зависим от импорта, рост цен в глобальном масштабе обязательно затронет тебя", – утверждает Папава.На вопрос журналиста о возможном дефиците продукции, Папава пояснил, что в рыночной экономике нет понятия дефицита, а то что граждане Грузии в последние дни стали опустошать прилавки, делая запасы, это связано с паникой.Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточатьужесточать санкции России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.Ранее правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа "радикальную оппозицию" и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.Запад стал ужесточатьужесточать санкции России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, хлеб, общество, экономика грузии