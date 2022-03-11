https://sputnik-georgia.ru/20220311/khleb-v-gruzii-ne-podorozhaet-do-maya-265155668.html

Хлеб в Грузии не подорожает еще несколько месяцев - эксперт назвал причины

Хлеб в Грузии не подорожает еще несколько месяцев - эксперт назвал причины

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы, из которых 10% местного производства 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T17:00+0400

2022-03-11T17:00+0400

2022-03-11T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В Грузии запасы муки на два-три месяца, соответственно стоимость хлеба не повысится до мая, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По словам Долидзе, неделю назад министр сельского хозяйства Отар Шамугия провел встречу с представителями отрасли, на которой сообщил, что Грузия намерена закупить пшеницу на два-три месяца."Если не будет России, будет какая-то европейская страна. Ведутся переговоры и с Казахстаном. Идет разговор, чтобы оттуда завезти запасы на два-три месяца… И Казахстан рассматривается, и Румыния, и одним из производителей является Франция, у которой лишь в прошлом году был урожай в размере 31 миллиона тонн", - отметил Долидзе.По информации Долидзе, на сегодняшний день ситуация такова: 300 автомобилей из Грузии ездят в Россию, покупают муку за наличные и привозят без налогов.Кроме того, по его словам, весной, когда начинается сбор нового урожая, страны, производящие пшеницу, освобождаются от старого урожая, поэтому стоимость пшеницы в это время становится немного ниже.Сегодня мешок муки первой категории, из которой выпекается социальный хлеб, импортеры покупают в России за 62-63 лари и сдают предприятиям за 65-67 лари. Стоимость хлеба в Грузии не выросла, несмотря на подорожание электроэнергии примерно на 50%, а также воды и других компонентов, дрожжей, упаковочных материалов.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ. На этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно в прошлом году сократился импорт пшеницы больше чем на 30%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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хлеб, грузия, новости, экономика