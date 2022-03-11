https://sputnik-georgia.ru/20220311/klient-vsegda-prav-v-gruzii-sovershenstvuyut-zakon-o-pravakh-potrebiteley-265162936.html

"Клиент всегда прав": в Грузии совершенствуют закон о правах потребителей

"Клиент всегда прав": в Грузии совершенствуют закон о правах потребителей

Впервые в Грузии появляются гарантированные права потребителей при приобретении товаров и услуг 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T21:38+0400

2022-03-11T21:38+0400

2022-03-11T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Парламентские комитеты рассмотрели обновленный проект закона "О защите прав потребителей" во втором чтении и вынесут его на голосование на следующей неделе.Обновленный проект закона представляет собой новую версию существующего в Грузии закона "О защите прав потребителя", которая соответствует европейским стандартам.На этот раз законодатели пересмотрели все существующие нормы действующей версии закона. Согласно законопроекту, впервые в Грузии появляются гарантированные права потребителей при приобретении товаров и услуг.В частности, при покупке товара потребители будут иметь гарантии, что товар соответствует требуемым нормам качества, у него не истек срок годности и служит тем целям, которые запрашивает потребитель.При этом продавец не несет ответственности за свой товар только в том случае, если он может доказать, что не знал о заявленных потребителем требованиях, об изменении заводских характеристик товара и что он не смог уговорить потребителя отказаться от приобретения несоответствующего товара.Также в проекте закона гарантирована возможность возврата товара, чего нет в действующем законодательстве. Теперь продавцы будут обязаны обменять, починить или дать скидку и вернуть деньги, если товар окажется бракованным.При этом потребитель теперь уже вправе будет потребовать вернуть деньги или снизить цену на товар, если торговец или торговый объект не в состоянии обменять товар или починить его или это было не осуществлено в разумный срок. Правда, деньги не будут возвращены, если брак окажется незначительным.Кроме того, в законопроекте определены новые условия для выдачи гарантийных талонов. Согласно проекту, это будет не бумага с печатью магазина и адресами сервис-центров, а лист с подробной информацией, что подразумевает под собой гарантию, на что может расчитывать потребитель, срок ее действия.Также в законе защищены и права покупателей, приобретающих товары и услуги онлайн. Теперь даже торгующие онлайн-магазины будут обязаны принимать обратно товар в течение двух недель. Правда, это не касается товара, изготовленного по индивидуальному заказу, скоропортящегося товара и товара с нарушенными условиями хранения после получения потребителем.Кроме того, в Грузии будет запрещена торговля, обманывающая потребителя предоставлением неполной информации о товаре, методе ценообразования и обслуживании товара.Также в Грузии запретят так называемую агрессивную торговлю, когда потребителей заставляют сделать покупку путем угроз или иного воздействия.Защищать права потребителей будет Агентство конкуренции. По проекту, оно будет принимать жалобы потребителей и в течение десяти рабочих дней принимать решение по каждому случаю.В случае выявления нарушений ответственность за него будут нести торговцы. Сначала им дадут время на исправление недостатков, а если это будет не исполнено - оштрафуют на сумму не более чем 2% от торгового оборота. Если же случай повторится в течение года - штраф увеличится вдвое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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