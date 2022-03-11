https://sputnik-georgia.ru/20220311/kogda-nastupaet-den-vesennego-ravnodenstviya-v-2022-godu-265159678.html

Когда наступает день весеннего равноденствия в 2022 году?

Когда наступает день весеннего равноденствия в 2022 году?

День весеннего равноденствия ежегодно наступает в марте – это астрономическое явление, при котором день равняется ночи 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T18:23+0400

2022-03-11T18:23+0400

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справки

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Из-за различия между астрономическим и календарным годом, весеннее равноденствие фиксированной даты и часа не имеет и ежегодно сдвигается почти на шесть часов, поэтому может выпадать с 19-го по 21 марта.Sputnik Грузия рассказывает, когда в 2022 году наступает день весеннего равноденствия.Когда наступаетВ високосные годы наблюдаются наиболее ранние даты равноденствий, а самые поздние наступают в годы, предшествующие високосным. В високосный год время корректируется, и равноденствие возвращается на прежнюю дату.В 2022 году весеннее равноденствие наступит 20 марта, в 19:33 по тбилисскому времени.Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит в северное полушарие небесной сферы из южного. В это время Земля, двигаясь по своей орбите, преодолеет четверть годичного пути и два полушария ровно наполовину будут освещены светилом – этим и объясняется равная длительность светлого и темного времени суток.Со дня весеннего равноденствия меняются времена года по полушариям – в северном наступает астрономическая весна, а в южном — осень. Так продолжается до дня летнего солнцестояния – в 2022-м оно наступит 21 июня.Исторически датой весеннего равноденствия считается 21 марта. Именно в этот день на Первом Вселенском Соборе в 325-м было принято общее правило по определению дня празднования Пасхи.Согласно правилу, христиане празднуют Светлое Воскресение Христово в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия.Дни весеннего и осеннего равноденствия в старину считали сменой времен года. Соответственно наступлению весеннего равноденствия – приходу весны и тепла, придавали большое значение.День весеннего равноденствия у многих народов мира был большим праздником – в этот период в античные и средние века проводили веселые фестивали с ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.Многие народы по сей день сохранили этот праздник в своем календаре.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки