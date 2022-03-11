https://sputnik-georgia.ru/20220311/minobrnazovaniya-rossii-zakryvaet-svoi-akkaunty-v-instagram-i-facebook-265162453.html

Минобрназования России закрывает свои аккаунты в Instagram и Facebook

Минобрназования России закрывает свои аккаунты в Instagram и Facebook

Решение связано с заявлением компании разрешить публиковать посты с призывами к насилию по отношению к россиянам и белорусам 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T20:02+0400

2022-03-11T20:02+0400

2022-03-11T20:03+0400

россия

новости

в мире

мария захарова

владимир путин

александр лукашенко

украина

москва

совет европы

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261748484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_362123b4f71bc5a0705b1c384bf15f59.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министертсво образования и науки России закрывает свои аккаунты в соцсетях Instagram и Facebook, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Компания Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра ЛукашенкоПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской организацией и запретить в РФ.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, мария захарова, владимир путин, александр лукашенко, украина, москва, совет европы, instagram, facebook, обострение ситуации вокруг украины 2022