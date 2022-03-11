https://sputnik-georgia.ru/20220311/nazvan-zalog-dolgoletiya-i-eto-ne-sport-265151763.html

Назван залог долголетия: и это не спорт

Назван залог долголетия: и это не спорт

Оказалось, для того, чтобы прожить долго, не обязательно следовать правильному образу жизни и заниматься спортом 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T14:59+0400

2022-03-11T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Наличие жизненного партнера – вот залог долголетия. Так считают ученые из Калифорнийского университета в Беркли в США.Исследователи пришли к выводу, что люди, у которых есть партнер по жизни, живут дольше и здоровее. Выводы их работы публикует журнал Personality and Social Psychology.А дошли ученые до такого вывода следующим образом: специалисты изучили данные с 1989 по 2009 год 154 супружеских пар разного возраста. В ходе эксперимента каждые пять лет пары приходили в лабораторию и делились в присутствии ученых последними событиями в своих отношениях, рассказывали то, что им нравится и, наоборот, что раздражает и вызывает разногласия.В ареал внимания ученых попадали не только слова супругов, но их эмоции, выражения лиц, тон голоса, жесты и язык тела. В итоге эксперты выделили общие положительные эмоции, которые супруги испытывали при просмотре видеозаписей своих разговоров. Оказалось, что в ходе совместной жизни переживания положительных эмоций сердечные сокращения супругов синхронизировались (поведение, улыбки, кивки, наклоны в сторону собеседника). Более того, выяснилось, что высокий показатель общих положительных переживаний и духовной связи в паре делал проявление проблем со здоровьем более гармоничным и увеличивал продолжительность жизни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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