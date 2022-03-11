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"Почта России" принимает все международные посылки, кроме идущих на Украину
"Почта России" принимает все международные посылки, кроме идущих на Украину
Ожидается, что стоимость международных отправлений из России вырастет 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T18:39+0400
2022-03-11T18:39+0400
2022-03-11T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. "Почта России" принимает все международные письма и посылки, кроме тех, которые идут на Украину, сообщается в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".Как отмечает портал, на пересылку по России цены повышать не планируется, а стоимость международных отправлений в будущем скорее всего вырастет, передает РИА Новости.Кроме того, пока не принимают EMS-отправления в Россию только две страны - Эстония и Кипр. Условия могут меняться, на сайте "Почты" регулярно обновляется информация.Авиасообщение России с Европой приостановлено>>"Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, владимир путин, украина, европа, эстония, почта россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Почта России" принимает все международные посылки, кроме идущих на Украину
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Ожидается, что стоимость международных отправлений из России вырастет
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. "Почта России" принимает все международные письма и посылки, кроме тех, которые идут на Украину, сообщается в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".
Как отмечает портал, на пересылку по России цены повышать не планируется, а стоимость международных отправлений в будущем скорее всего вырастет, передает РИА Новости
.
Кроме того, пока не принимают EMS-отправления в Россию только две страны - Эстония и Кипр. Условия могут меняться, на сайте "Почты" регулярно обновляется информация.
"Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.
Ситуация на Украине
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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