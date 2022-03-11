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Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов
Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов
Ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель и поэтому администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, пишет РИА Новости.Об этом говорится в распространенном 11 марта заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.Дарданеллы (также пролив Чанаккале) – межконтинентальный пролив между частями света Европой (Балканский полуостров) и Азией (полуостров Малая Азия) в Турции. Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов
11:07 11.03.2022 (обновлено: 11:22 11.03.2022) Подписаться на
Ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель и поэтому администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, пишет РИА Новости
.
Об этом говорится в распространенном 11 марта заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.
"Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля", – говорится в заявлении.
Дарданеллы (также пролив Чанаккале) – межконтинентальный пролив между частями света Европой (Балканский полуостров) и Азией (полуостров Малая Азия) в Турции. Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным.
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