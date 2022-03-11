https://sputnik-georgia.ru/20220311/proliv-dardanelly-zakryl-dlya-dvizheniya-sudov-265142464.html

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов

Ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель и поэтому администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T11:07+0400

2022-03-11T11:07+0400

2022-03-11T11:22+0400

новости

в мире

турция

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265142134_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_e72f64e58ae08ababd12bbd5f3ad65bd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, пишет РИА Новости.Об этом говорится в распространенном 11 марта заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.Дарданеллы (также пролив Чанаккале) – межконтинентальный пролив между частями света Европой (Балканский полуостров) и Азией (полуостров Малая Азия) в Турции. Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

турция

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, турция, азия