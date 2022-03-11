https://sputnik-georgia.ru/20220311/putin-provel-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-rf---video-265157670.html

Путин провел совещание с членами Совбеза РФ - видео

Путин провел совещание с членами Совбеза РФ - видео

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности России. О чем он заявил в ходе совещания - смотрите в видео 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T17:36+0400

2022-03-11T17:36+0400

2022-03-11T17:45+0400

видео

мультимедиа

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265157562_0:51:3095:1791_1920x0_80_0_0_53b633997d04d530f8dc9034b99753eb.jpg

В ходе встречи российский президент дал ряд поручений соответствующим структурам. В частности, он ответил согласием на предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу о передаче украинского оружия силам ДНР и ЛНР, а также попросил организовать доставку в зону боевых действий добровольцев с Ближнего Востока.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео