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Путин провел совещание с членами Совбеза РФ - видео
Путин провел совещание с членами Совбеза РФ - видео
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности России. О чем он заявил в ходе совещания - смотрите в видео 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T17:36+0400
2022-03-11T17:36+0400
2022-03-11T17:45+0400
видео
мультимедиа
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владимир путин
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В ходе встречи российский президент дал ряд поручений соответствующим структурам. В частности, он ответил согласием на предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу о передаче украинского оружия силам ДНР и ЛНР, а также попросил организовать доставку в зону боевых действий добровольцев с Ближнего Востока.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин провел совещание с членами Совбеза РФ - видео
17:36 11.03.2022 (обновлено: 17:45 11.03.2022) Подписаться на
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности России. О чем он заявил в ходе совещания - смотрите в видео
В ходе встречи российский президент дал ряд поручений соответствующим структурам. В частности, он ответил согласием на предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу о передаче украинского оружия силам ДНР и ЛНР, а также попросил организовать доставку в зону боевых действий добровольцев с Ближнего Востока.