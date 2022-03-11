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РФ запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

РФ запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины 11.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Российская Федерация запросила проведения 11 марта заседания СБ ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом сообщил в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что США потратили свыше 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. При этом РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).В Америке последовала реакция. В частности, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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