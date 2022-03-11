https://sputnik-georgia.ru/20220311/roskosmos-opredelil-novye-prioritety-v-oblasti-kosmosa-265161095.html

"Роскосмос" определил новые приоритеты в области космоса

"Роскосмос" определил новые приоритеты в области космоса

Среди прочего будет увеличено количество спутников дистанционного зондирования Земли 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T18:59+0400

2022-03-11T18:59+0400

2022-03-11T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности России ("Роскосмос") на заседании оперативного штаба под руководством Дмитрия Рогозина определила новые приоритеты в области космических проектов в связи с изменившейся обстановкой в мире и введёнными антироссийскими санкциями.Отмечается, что в числе приоритетов - увеличение количества космических аппаратов в российской орбитальной группировке в интересах дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции для обеспечения независимости страны от внешних факторов.Кроме того, госкорпорация планирует уделить особое внимание развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также созданию Российской орбитальной служебной станции, продолжению строительства космодрома Восточный и работам по импортозамещению.Производственный и конструкторский потенциал предприятий ракетно-космической промышленности России будет поддержан для минимизации влияния антироссийских санкций, рассказали в госкорпорации.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. А западные страны ввели новые экономические санкции против России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, новости, дмитрий рогозин, роскосмос, совет европы, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022