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Спикер парламента Грузии: деятельность лаборатории Лугара прозрачна

Спикер парламента Грузии: деятельность лаборатории Лугара прозрачна

О Грузии заговорили на фоне активизации темы биолабораторий на территории Украины 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Работа Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси прозрачна и не вызывает вопросов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.На фоне активизации темы биолабораторий на территории Украины, которые, как заявляют в России, являются частью военно-биологической программы США, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года, при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня — министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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