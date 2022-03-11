https://sputnik-georgia.ru/20220311/svyatoy-pirosmani-vystavka-yaponskogo-khudozhnika-prokhodit-v-tbilisi-265135921.html

"Святой Пиросмани": выставка японского художника проходит в Тбилиси

"Святой Пиросмани": выставка японского художника проходит в Тбилиси

Творчество культового грузинского примитивиста до сих пор вызывает восхищение художников, даже в далекой Японии 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T09:36+0400

2022-03-11T09:36+0400

2022-03-11T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Выставка работ японского художника-иллюстратора Такехиде Харада под названием "Святой Пиросмани" проходит в музее Нико Пиросмани, говорится в сообщении посольства Японии в Грузии.О творчестве Пиросмани в Японии впервые узнали в 1970-х годах. А Такехиле Харада был одним из гостей выставки Пиросмани и кинопоказов о нем. Более того, художник был организатором японской премьеры кинокартины Георгия Шенгелая "Пиросмани".Тогда Харада настолько увлекся и вдохновился творчеством грузинского гения-примитивиста, что и сама начал рисовать и создавать иллюстрации к книгам. К слову, Такехиде Харада и ранее проводил выставку в Грузии, посвященную Нико Пиросмани.Желающие могут посетить экспозицию до 31 марта.Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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япония, грузия, нико пиросмани, новости, культура, тбилиси