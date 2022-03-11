https://sputnik-georgia.ru/20220311/teatr-rustaveli-obyavil-konkurs-dlya-molodykh-rezhisserov-265154600.html

Театр Руставели объявил конкурс для молодых режиссеров

Театр Руставели объявил конкурс для молодых режиссеров

Цель конкурса – развитие театрального искусства и раскрытие творческого потенциала молодежи 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T16:31+0400

2022-03-11T16:31+0400

2022-03-11T16:31+0400

театр руставели

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузинский государственный драматический театр имени Шота Руставели объявил конкурс для молодых режиссеров - победитель сможет поставить спектакль на экспериментальной сцене.Цель конкурса – развитие театрального искусства и раскрытие творческого потенциала молодежи. По условиям, конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе будут отобраны резюме заявителей, на втором - с кандидатами проведутся собеседования. Победитель конкурс получить уникальный шанс - поставить спектакль по пьесе "Царь Эдип" Софокла."Царь Эдип" — одна из семи дошедших до нас трагедий Софокла, афинского поэта и драматурга, жившего примерно в 496—406 годах до н. э., почитаемого как величайший трагик античности наряду с Эсхилом и Еврипидом.В конкурсе могут принять участие режиссеры не старше 35 лет. Участник должен представить собственную концепцию постановки, профессиональное резюме и копию удостоверения личности.Желающие должны отправить документы по электронной почте info@rustavelithheatre.ge или принести в театр по адресу проспект Руставели, 17. Последний день приема заявок 22 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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театр руставели, культура, грузия, новости