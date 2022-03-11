https://sputnik-georgia.ru/20220311/uchenye-obnaruzhili-ugrozu-dlya-cheloveka-v-sostave-grunta-luny-265148233.html

Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны

Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны

Важно понять максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, отмечают специалисты 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T13:29+0400

2022-03-11T13:29+0400

2022-03-11T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грунт Луны представляет опасность для человека: содержащиеся в его составе микроэлементы способны вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, а также поражения печени, почек и центральной нервной системы, пишет РИА Новости.Эту информацию надо учитывать при полетах на Луну, заявили агентству в пресс-службе Сеченовского университета.Специалисты Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.Эксперт отметил, что эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами.Ученые утверждают, что для полноценного функционирования внеземной базы следует оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудованиеТакже важно определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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луна, наука, россия, ученые, в мире, новости