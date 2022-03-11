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Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны
Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны
Важно понять максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, отмечают специалисты 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T13:29+0400
2022-03-11T13:29+0400
2022-03-11T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грунт Луны представляет опасность для человека: содержащиеся в его составе микроэлементы способны вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, а также поражения печени, почек и центральной нервной системы, пишет РИА Новости.Эту информацию надо учитывать при полетах на Луну, заявили агентству в пресс-службе Сеченовского университета.Специалисты Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.Эксперт отметил, что эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами.Ученые утверждают, что для полноценного функционирования внеземной базы следует оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудованиеТакже важно определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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луна, наука, россия, ученые, в мире, новости
Ученые обнаружили угрозу для человека в составе грунта Луны
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Важно понять максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, отмечают специалисты
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Грунт Луны представляет опасность для человека: содержащиеся в его составе микроэлементы способны вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, а также поражения печени, почек и центральной нервной системы, пишет РИА Новости
.
Эту информацию надо учитывать при полетах на Луну, заявили агентству в пресс-службе Сеченовского университета.
Специалисты Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.
"Основа лунной почвы – реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы", – сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов, слова которого приводятся в сообщении.
Эксперт отметил, что эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами.
Ученые утверждают, что для полноценного функционирования внеземной базы следует оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование
Также важно определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.
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