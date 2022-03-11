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Ушел из жизни артист Грибоедовского театра Христо Пилиев
Ушел из жизни артист Грибоедовского театра Христо Пилиев
Христо Пилиев снимался в кино и прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T12:24+0400
2022-03-11T12:24+0400
2022-03-11T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Ушел из жизни артист Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Христо Пилиев, говорится в сообщении театра."Горькая весть – не стало Христо Пилиева. Артист прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет", – пишет администрация театра.Христо Пилиев окончил Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели (мастерская Сандро Товстоногова). После чего 1979 году был приглашен в театр Грибоедова.Пилиев, отличавшийся особым, красивым бархатным баритоном, с детства любил театр, однако о профессии актера не думал. Более того, сначала артист планировал посвятить свою жизнь юриспруденции.Христо Пилиев также играл в кино, где покорял зрителей своим искусством перевоплощения. Играл в фильмах таких режиссеров, как Заза Урушадзе, Ираклий Чхиквадзе, Гугули Мгеладзе, Гога Левашов, Нико Бурашвили, Николай Саркисов и других. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, грузия, культура, новости, кто ушел из жизни в 2022 году?
Ушел из жизни артист Грибоедовского театра Христо Пилиев
12:24 11.03.2022 (обновлено: 12:26 11.03.2022) Подписаться на
Христо Пилиев снимался в кино и прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Ушел из жизни артист Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Христо Пилиев, говорится в сообщении театра.
"Горькая весть – не стало Христо Пилиева. Артист прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет", – пишет администрация театра.
Христо Пилиев окончил Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели (мастерская Сандро Товстоногова). После чего 1979 году был приглашен в театр Грибоедова.
Пилиев, отличавшийся особым, красивым бархатным баритоном, с детства любил театр, однако о профессии актера не думал. Более того, сначала артист планировал посвятить свою жизнь юриспруденции.
Христо Пилиев также играл в кино, где покорял зрителей своим искусством перевоплощения. Играл в фильмах таких режиссеров, как Заза Урушадзе, Ираклий Чхиквадзе, Гугули Мгеладзе, Гога Левашов, Нико Бурашвили, Николай Саркисов и других.
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