https://sputnik-georgia.ru/20220311/ushel-iz-zhizni-artist-griboedovskogo-teatra-khristo-piliev-265145557.html

Ушел из жизни артист Грибоедовского театра Христо Пилиев

Ушел из жизни артист Грибоедовского театра Христо Пилиев

Христо Пилиев снимался в кино и прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет 11.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Ушел из жизни артист Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Христо Пилиев, говорится в сообщении театра."Горькая весть – не стало Христо Пилиева. Артист прослужил в Театре им. Грибоедова более 40 лет", – пишет администрация театра.Христо Пилиев окончил Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели (мастерская Сандро Товстоногова). После чего 1979 году был приглашен в театр Грибоедова.Пилиев, отличавшийся особым, красивым бархатным баритоном, с детства любил театр, однако о профессии актера не думал. Более того, сначала артист планировал посвятить свою жизнь юриспруденции.Христо Пилиев также играл в кино, где покорял зрителей своим искусством перевоплощения. Играл в фильмах таких режиссеров, как Заза Урушадзе, Ираклий Чхиквадзе, Гугули Мгеладзе, Гога Левашов, Нико Бурашвили, Николай Саркисов и других. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, грузия, культура, новости, кто ушел из жизни в 2022 году?