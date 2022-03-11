https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-belarusi-zaderzhali-podrostkov---organizatorov-serii-lzheminirovaniy-265144056.html

В Беларуси задержали подростков - организаторов серии лжеминирований

В Беларуси задержали подростков - организаторов серии лжеминирований

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которая специально распространяла ложные сообщения о минировании... 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T11:57+0400

2022-03-11T11:57+0400

2022-03-11T11:57+0400

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МВД Беларуси предоставило оперативное видео спецоперации, на котором видно, как бойцы спецназа входят в квартиру и задерживают подозреваемых. Ими оказались участники трансграничной преступной группы, которая направляла заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Беларуси и других стран.Чаще всего злоумышленники "минировали" школы, детские сады, железнодорожные вокзалы, аэропорты. Первоначально несовершеннолетние "минеры" не ставили перед собой цель получения выгоды за ложные сообщения. Но потом они стали совершать "заказные минирования" и получали за это денежное вознаграждение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, мультимедиа, видео, видео, происшествия