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В Беларуси задержали подростков - организаторов серии лжеминирований
В Беларуси задержали подростков - организаторов серии лжеминирований
Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которая специально распространяла ложные сообщения о минировании... 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T11:57+0400
2022-03-11T11:57+0400
2022-03-11T11:57+0400
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МВД Беларуси предоставило оперативное видео спецоперации, на котором видно, как бойцы спецназа входят в квартиру и задерживают подозреваемых. Ими оказались участники трансграничной преступной группы, которая направляла заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Беларуси и других стран.Чаще всего злоумышленники "минировали" школы, детские сады, железнодорожные вокзалы, аэропорты. Первоначально несовершеннолетние "минеры" не ставили перед собой цель получения выгоды за ложные сообщения. Но потом они стали совершать "заказные минирования" и получали за это денежное вознаграждение.
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МВД и КГБ задержали подростков - организаторов серии лжеминирований в Беларуси
МВД и КГБ задержали подростков - организаторов серии лжеминирований в Беларуси
2022-03-11T11:57+0400
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Sputnik Грузия
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беларусь, мультимедиа, видео, видео, происшествия
В Беларуси задержали подростков - организаторов серии лжеминирований
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Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которая специально распространяла ложные сообщения о минировании зданий. Смотрите в видео кадры спецоперации.
МВД Беларуси предоставило оперативное видео спецоперации, на котором видно, как бойцы спецназа входят в квартиру и задерживают подозреваемых. Ими оказались участники трансграничной преступной группы, которая направляла заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Беларуси и других стран.
Чаще всего злоумышленники "минировали" школы, детские сады, железнодорожные вокзалы, аэропорты. Первоначально несовершеннолетние "минеры" не ставили перед собой цель получения выгоды за ложные сообщения. Но потом они стали совершать "заказные минирования" и получали за это денежное вознаграждение.