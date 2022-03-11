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В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах – видео
В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах – видео
В последние дни жители Грузии повсеместно скупают сахар, соль, муку и крупы, опасаясь, что из-за событий на Украине эти продовольственные товары могут... 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T11:48+0400
2022-03-11T11:48+0400
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Все началось с соцсетей - пользователи Facebook, который очень популярен в Грузии, начали выкладывать фото пустых полок в магазинах, что обеспокоило остальных граждан, и те бросились срочно закупаться продуктами. В итоге буквально за несколько дней в магазинах исчез с полок сахар, а цена на муку и ряд других продовольственных товаров резко выросла.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В правительстве Грузии поспешили успокоить жителей страны. Власти заявили, что из-за резкого увеличения спроса на некоторые продукты, дистрибуционные службы просто не успели осуществить новые поставки, так что дефицит стране пока не грозит. Однако из-за созданной нехватки на рынке цены на некоторые продукты уже значительно выросли.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, торговля, продукты питания, экономика, видео-новости из грузии, видео
В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах – видео
11:48 11.03.2022 (обновлено: 12:14 11.03.2022) Подписаться на
В последние дни жители Грузии повсеместно скупают сахар, соль, муку и крупы, опасаясь, что из-за событий на Украине эти продовольственные товары могут исчезнуть из продажи. Подробнее о том, что происходит - смотрите в видео Sputnik Грузия
Все началось с соцсетей - пользователи Facebook, который очень популярен в Грузии, начали выкладывать фото пустых полок в магазинах, что обеспокоило остальных граждан, и те бросились срочно закупаться продуктами. В итоге буквально за несколько дней в магазинах исчез с полок сахар, а цена на муку и ряд других продовольственных товаров резко выросла.
В правительстве Грузии поспешили успокоить жителей страны. Власти заявили, что из-за резкого увеличения спроса на некоторые продукты, дистрибуционные службы просто не успели осуществить новые поставки, так что дефицит стране пока не грозит. Однако из-за созданной нехватки на рынке цены на некоторые продукты уже значительно выросли.