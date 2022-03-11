https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-gruzii-massovo-skupayut-sakhar-muku-i-sol-iz-za-situatsii-na-ukraine---video-265144848.html

В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах – видео

В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах – видео

В последние дни жители Грузии повсеместно скупают сахар, соль, муку и крупы, опасаясь, что из-за событий на Украине эти продовольственные товары могут... 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T11:48+0400

2022-03-11T11:48+0400

2022-03-11T12:14+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

торговля

продукты питания

экономика

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265144162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b598f8074207510c6cd07fd84be6d265.jpg

Все началось с соцсетей - пользователи Facebook, который очень популярен в Грузии, начали выкладывать фото пустых полок в магазинах, что обеспокоило остальных граждан, и те бросились срочно закупаться продуктами. В итоге буквально за несколько дней в магазинах исчез с полок сахар, а цена на муку и ряд других продовольственных товаров резко выросла.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В правительстве Грузии поспешили успокоить жителей страны. Власти заявили, что из-за резкого увеличения спроса на некоторые продукты, дистрибуционные службы просто не успели осуществить новые поставки, так что дефицит стране пока не грозит. Однако из-за созданной нехватки на рынке цены на некоторые продукты уже значительно выросли.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, торговля, продукты питания, экономика, видео-новости из грузии, видео