https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-gruzii-snova-vyrastut-tseny-na-benzin-265164607.html

В Грузии снова вырастут цены на бензин

В Грузии снова вырастут цены на бензин

Рекордный рост цен на нефть на мировом рынке и колебания курса лари скажутся на стоимости нефтепродуктов 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T21:31+0400

2022-03-11T21:31+0400

2022-03-11T21:31+0400

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цены на нефть

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Союз импортеров нефтепродуктов Грузии прогнозирует рост цен на топливо в Грузии из-за событий на нефтянном мировом рынке и колебаний курса лари.Согласно заявлению импортеров, ситуация на рынке на данный момент непрогнозируемая из-за событий на Украине, повлекших рекордный рост цен на нефть и обесценивание национальной валюты Грузии - лари.Второй причиной роста цен на топливо импортеры называют ситуацию с национальной валютой Грузии – лари."Надо отметить, что лари по отношению к доллару, от курса которого также зависят цены на топливо, стал обесцениваться", - отмечают импортеры.Ранее правительство Грузии заявило, что рассматривает меры по страхованию от излишнего повышения цен на топливо в Грузии, в том числе и введение верхней границы для цен на топливо. В данный момент этот вопрос активно обсуждается со странами импортерами.Ситуация на рынке топлива в ГрузииПо данным Агентства конкуренции Грузии, на рынке импорта топлива в 2021 году оперировало 39 экономических агентов и всего в страну было импортировано 1,5 миллиарда литров бензина и дизеля.Основная доля импорта топлива приходится на Туркмению, за ней следуют Россия, Румыния и Болгария.При этом агентство отмечает, что себестоимость импортируемого бензина самой распространенной марки "регуляр" из России и Туркмении ниже себестоимости импортируемого бензина из Румынии и Болгарии. И разница за 1 литр этого топлива в течение года составляла от 0,06 до 0,25 лари.При этом агентство конкуренции отмечает, что 2021 год отличался динамикой роста цен на международной платформе Platts (переработанное топливо). За год цена выросла на 65%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, цены на нефть