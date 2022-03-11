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В Грузии снова вырастут цены на бензин
В Грузии снова вырастут цены на бензин
Рекордный рост цен на нефть на мировом рынке и колебания курса лари скажутся на стоимости нефтепродуктов 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T21:31+0400
2022-03-11T21:31+0400
2022-03-11T21:31+0400
экономика
новости
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цены на нефть
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Союз импортеров нефтепродуктов Грузии прогнозирует рост цен на топливо в Грузии из-за событий на нефтянном мировом рынке и колебаний курса лари.Согласно заявлению импортеров, ситуация на рынке на данный момент непрогнозируемая из-за событий на Украине, повлекших рекордный рост цен на нефть и обесценивание национальной валюты Грузии - лари.Второй причиной роста цен на топливо импортеры называют ситуацию с национальной валютой Грузии – лари."Надо отметить, что лари по отношению к доллару, от курса которого также зависят цены на топливо, стал обесцениваться", - отмечают импортеры.Ранее правительство Грузии заявило, что рассматривает меры по страхованию от излишнего повышения цен на топливо в Грузии, в том числе и введение верхней границы для цен на топливо. В данный момент этот вопрос активно обсуждается со странами импортерами.Ситуация на рынке топлива в ГрузииПо данным Агентства конкуренции Грузии, на рынке импорта топлива в 2021 году оперировало 39 экономических агентов и всего в страну было импортировано 1,5 миллиарда литров бензина и дизеля.Основная доля импорта топлива приходится на Туркмению, за ней следуют Россия, Румыния и Болгария.При этом агентство отмечает, что себестоимость импортируемого бензина самой распространенной марки "регуляр" из России и Туркмении ниже себестоимости импортируемого бензина из Румынии и Болгарии. И разница за 1 литр этого топлива в течение года составляла от 0,06 до 0,25 лари.При этом агентство конкуренции отмечает, что 2021 год отличался динамикой роста цен на международной платформе Platts (переработанное топливо). За год цена выросла на 65%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, цены на нефть
В Грузии снова вырастут цены на бензин
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Рекордный рост цен на нефть на мировом рынке и колебания курса лари скажутся на стоимости нефтепродуктов
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Союз импортеров нефтепродуктов Грузии прогнозирует рост цен на топливо в Грузии из-за событий на нефтянном мировом рынке и колебаний курса лари.
Согласно заявлению импортеров, ситуация на рынке на данный момент непрогнозируемая из-за событий на Украине, повлекших рекордный рост цен на нефть и обесценивание национальной валюты Грузии - лари.
"Параллельно с ростом цен на нефть растут международные цены на нефтепродукты на платфоме S&P Global Platt, на основании данных которой топливо импортируется в Грузию. Цена на бензин с 1 февраля по сегодняшний день выросла на 204,25 доллара за тонну (на 24%) до 1 056,75 долларов за тонну, а цена на дизель на 256,75 долларов за тонну (на 32,8%) до 1 040 долларов за тонну", - говорится в заявлении.
Второй причиной роста цен на топливо импортеры называют ситуацию с национальной валютой Грузии – лари.
"Надо отметить, что лари по отношению к доллару, от курса которого также зависят цены на топливо, стал обесцениваться", - отмечают импортеры.
Ранее правительство Грузии заявило, что рассматривает меры по страхованию от излишнего повышения цен на топливо в Грузии, в том числе и введение верхней границы для цен на топливо. В данный момент этот вопрос активно обсуждается со странами импортерами.
Ситуация на рынке топлива в Грузии
По данным Агентства конкуренции Грузии, на рынке импорта топлива в 2021 году оперировало 39 экономических агентов и всего в страну было импортировано 1,5 миллиарда литров бензина и дизеля.
Основная доля импорта топлива приходится на Туркмению, за ней следуют Россия, Румыния и Болгария.
При этом агентство отмечает, что себестоимость импортируемого бензина самой распространенной марки "регуляр" из России и Туркмении ниже себестоимости импортируемого бензина из Румынии и Болгарии. И разница за 1 литр этого топлива в течение года составляла от 0,06 до 0,25 лари.
При этом агентство конкуренции отмечает, что 2021 год отличался динамикой роста цен на международной платформе Platts (переработанное топливо). За год цена выросла на 65%.
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