https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-zapadnoy-gruzii-34-semi-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-kvartiry-265156701.html

В Западной Грузии 34 семьи вынужденных переселенцев получили квартиры

В Западной Грузии 34 семьи вынужденных переселенцев получили квартиры

В ближайшие два года в Зугдиди для вынужденно перемещенных семей дополнительно будет построено 1,7 тысячи квартир 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T17:20+0400

2022-03-11T17:20+0400

2022-03-11T17:27+0400

вынужденные переселенцы

жилье для вынужденных переселенцев

грузия

новости

общество

зугдиди

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Квартиры в новом доме в Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети) получили 34 вынужденно перемещенных семьи, сообщается на странице Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.В течение последующих трех лет от государства новое жилье получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей.Как отмечают в ведомстве, в течение последних лет в Зугдидском районе с целью расселения вынужденных переселенцев осуществлялись масштабные работы и новую жилплощадь получили 1 344 семьи. "В 2022-2024 годах в Зугдиди для вынужденно перемещенных семей дополнительно будет построено 1,7 тысячи квартир", - говорится в сообщении агентства.Квартиры были распределены путем жеребьевки. На мероприятии по передаче квартир вынужденным переселенцам присутствовали директор Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Джаба Сирбиладзе и мэр Зугдиди Мамука Цоцерия.Сегодня статус вынужденно перемещенного лица в Грузии есть у 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев, грузия, новости, общество, зугдиди