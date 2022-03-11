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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве
В Московском Кремле прошли переговоры президентов России и Беларуси. Смотрите в видео кадры встречи 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T18:06+0400
2022-03-11T18:06+0400
2022-03-11T18:24+0400
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Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным поднял тему санкций, которые ввели страны Запада в отношении Беларуси и России. Он предложил лидерам стран, входящих в ЕАЭС и ОДКБ, собраться и обсудить выстраивание экономической политики.Главы государств встретились второй раз в этом году, первая встреча состоялась менее чем за месяц до второй - 18 февраля. Тогда рабочий визит белорусского лидера в Москву продлился два дня.
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россия, беларусь, александр лукашенко, владимир путин, мультимедиа, видео
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве
18:06 11.03.2022 (обновлено: 18:24 11.03.2022) Подписаться на
В Московском Кремле прошли переговоры президентов России и Беларуси. Смотрите в видео кадры встречи
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным поднял тему санкций, которые ввели страны Запада в отношении Беларуси и России. Он предложил лидерам стран, входящих в ЕАЭС и ОДКБ, собраться и обсудить выстраивание экономической политики.
Главы государств встретились второй раз в этом году, первая встреча состоялась менее чем за месяц до второй - 18 февраля. Тогда рабочий визит белорусского лидера в Москву продлился два дня.