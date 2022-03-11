https://sputnik-georgia.ru/20220311/vladimir-putin-i-aleksandr-lukashenko-proveli-peregovory-v-moskve-265159444.html

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве

В Московском Кремле прошли переговоры президентов России и Беларуси. Смотрите в видео кадры встречи 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T18:06+0400

2022-03-11T18:06+0400

2022-03-11T18:24+0400

россия

беларусь

александр лукашенко

владимир путин

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265159363_0:0:1942:1092_1920x0_80_0_0_0400027ce301fee257ff562e3bef2871.png

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным поднял тему санкций, которые ввели страны Запада в отношении Беларуси и России. Он предложил лидерам стран, входящих в ЕАЭС и ОДКБ, собраться и обсудить выстраивание экономической политики.Главы государств встретились второй раз в этом году, первая встреча состоялась менее чем за месяц до второй - 18 февраля. Тогда рабочий визит белорусского лидера в Москву продлился два дня.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, беларусь, александр лукашенко, владимир путин, мультимедиа, видео