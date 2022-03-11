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Выставка о "странном городе" без людей пройдет в Тбилиси
Выставка о "странном городе" без людей пройдет в Тбилиси
Таинственное ощущение того, что что-то произошло или должно было произойти, будет сопровождать зрителя на выставке, обещают в галерее 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T14:44+0400
2022-03-11T14:44+0400
2022-03-11T15:13+0400
выставка
грузия
новости
культура
важико чачхиани
тбилиси
искусство
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Выставка работ грузинских художников Нестан Абдушелишвили и Важико Чачхиани под названием "In the Shoeshop Near the Bakery" ("В обувном магазине близ пекарни") откроется в столичной галерее "4710" в воскресенье, 13 марта.Название выставки взято из текста песни "Cordoba" совместной работы Брайана Ино и Джона Кейла (CORDOBA – BRIAN ENO & JOHN CALE), и является частью предложения, рассказывающего историю встречи двух людей. Но и из названия, и из выставки исчезает человеческая позиция, отмечают авторы задумки. Хотя несмотря на то, что в представленных произведениях нет упоминания или изображения людей, все здесь свидетельствует об их существовании."Все вокруг создано руками людей, фрагменты урбанистических пейзажей напоминают обыденную городскую жизнь, но отсутствие ее жителей делает повествование мифологическим. Ощущение того, что что-то произошло или должно было произойти", – говорится в сообщении галереи.За основу Важико Чачхиани взял мифологическую историю Нарцисса и "осовременил " ее.Что касается работ Абдушелишвили, то в экспозиции представлены музеи разных городов, железнодорожные вокзалы, общественные спортивные площадки и другие детали общественных мест.Фотографии Абдушелишвили размещены на стенах так, что у зрителя складывается впечатление, будто он видит фрагменты города, гуляя по нему."Город без жителей подобен пустой съемочной площадке, декорациям, намекающим на то, что здесь когда-то что-то происходило. И перед тем, как это повторится, город стоит немым напоминанием, продолжающим существовать в своем времени и пространстве", – описывают работу Абдушелишвили организаторы.Экспозицию можно будет посетить до 14 марта включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выставка, грузия, новости, культура, важико чачхиани, тбилиси, искусство
Выставка о "странном городе" без людей пройдет в Тбилиси
14:44 11.03.2022 (обновлено: 15:13 11.03.2022) Подписаться на
Таинственное ощущение того, что что-то произошло или должно было произойти, будет сопровождать зрителя на выставке, обещают в галерее
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Выставка работ грузинских художников Нестан Абдушелишвили и Важико Чачхиани под названием "In the Shoeshop Near the Bakery" ("В обувном магазине близ пекарни") откроется в столичной галерее "4710" в воскресенье, 13 марта.
Название выставки взято из текста песни "Cordoba" совместной работы Брайана Ино и Джона Кейла (CORDOBA – BRIAN ENO & JOHN CALE), и является частью предложения, рассказывающего историю встречи двух людей.
Но и из названия, и из выставки исчезает человеческая позиция, отмечают авторы задумки. Хотя несмотря на то, что в представленных произведениях нет упоминания или изображения людей, все здесь свидетельствует об их существовании.
"Все вокруг создано руками людей, фрагменты урбанистических пейзажей напоминают обыденную городскую жизнь, но отсутствие ее жителей делает повествование мифологическим. Ощущение того, что что-то произошло или должно было произойти", – говорится в сообщении галереи.
За основу Важико Чачхиани взял мифологическую историю Нарцисса и "осовременил " ее.
"Автор приглашает зрителя лишь в качестве зрителя, который в процессе просмотра может посмотреть на собственное отражение и осознать, что некоторые истории повторяются снова и снова, сколько бы времени ни прошло", – поясняют организаторы.
Что касается работ Абдушелишвили, то в экспозиции представлены музеи разных городов, железнодорожные вокзалы, общественные спортивные площадки и другие детали общественных мест.
Фотографии Абдушелишвили размещены на стенах так, что у зрителя складывается впечатление, будто он видит фрагменты города, гуляя по нему.
"Город без жителей подобен пустой съемочной площадке, декорациям, намекающим на то, что здесь когда-то что-то происходило. И перед тем, как это повторится, город стоит немым напоминанием, продолжающим существовать в своем времени и пространстве", – описывают работу Абдушелишвили организаторы.
Экспозицию можно будет посетить до 14 марта включительно.
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