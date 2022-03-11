https://sputnik-georgia.ru/20220311/zaderzhan-zyat-eks-prezidenta-gruzii-georgiya-margvelashvili-265139949.html

СМИ: задержан зять экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили

СМИ: задержан зять экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили

По словам очевидцев, Кипшидзе ранил обидчиков жены ножом и скрылся 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T10:21+0400

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преступность в грузии

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анна маргвелашвили

георгий маргвелашвили

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Задержанным за расправу над двумя мужчинами в центре Тбилиси оказался зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Сосо Кипшидзе, сообщает телекомпания "Рустави 2".Кипшидзе является супругом дочери экс-президента Грузии Анны Маргвелашвили. Он обвиняется в насилии и угрозе убийства.Накануне прокуратура заявила, что 8 марта двое мужчин – отец и сын – поссорились с соседкой из-за парковки. За женщину вступился ее супруг, который сначала, по версии следствия, избил и оскорбил обидчиков жены, а после порезал им руки ножом и угрожал подорвать гранатой их семью.По данным "Рустави 2", инцидент произошел на улице Марджанишвили. Очевидцы рассказали журналистам, что до приезда полиции Кипшидзе скрылся с места происшествия. Он был задержан 9 марта.Прокуратура уже предъявила обвинение Кипшидзе. Она будет требовать на суде ареста обвиняемого на время следствия.Кипшидзе грозит до двух лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, анна маргвелашвили, георгий маргвелашвили