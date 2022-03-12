https://sputnik-georgia.ru/20220312/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-12-marta-265170762.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 марта

Тбилиси вновь бьет рекорды по ковид-заражению, за ним следуют регионы Имерети и Кахети 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T13:14+0400

2022-03-12T13:14+0400

2022-03-12T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 243 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 532 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 13 522 теста на коронавирус, 10 877 – на антиген, 2 645 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 634 686 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 064 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 584 440 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 25 пациентов, а с начала пандемии – 16 530.На данный момент в стране 33 690 активных случаев, из них 1 503 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 417 пациентов тяжелое, 32 187 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 11 марта составляет 9,19%, за две недели – 16,14 %, за семь дней – 13,48%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения